Loreen trionfa agli Eurovision? Impensabile: come è iniziata la sua carriera

14 maggio 2023 a

a

a

Cala il sipario sugli Eurovision Song Contest 2023, celebrati all'Arena di Liverpool, dove ha trionfato la Svezia con Loreen ed il brano Tattoo. Il nostro Marco Mengoni, con Due vite, ha chiuso con un ottimo quarto posto.

Ma chi è la trionfatrice di questa 63esima edizione degli Eurovision? Loreen era stata indicata da subito come super-favorita, pronostico azzeccato in pieno. All'anagrafe Lorine Zineb Noka Talhaoui, Loreen nasce il 16 ottobre 1983 a Stoccolma, in Svezia, da genitori marocchini berberi. Il successo per la cantante pop arriva nel 2004, quando prende parte al talent-show Swedish Idol, al quale era stata iscritta dalla sorella a sua insaputa, classificandosi al quarto posto. Poi una pausa dalla musica, periodo in cui l'artista si è data alla produzione e alla regia di alcuni reality show trasmessi sulla tv svedese.

Nel 2011 il ritorno sul palco al Melodiefestivalen, dove porta il brano My heart is refusing me, che diventa un successo planetario, bissato nel 2012 con la canzone Euphoria.

Nel brano Tattoo, con cui ha appena vinto l'Eurovisione, una traccia dark dance-pop, Laureen racconta un'amore difficile e incancellabile. Un trionfo annunciato. E meritato: ha ottenuto il maggior numero di voti sia delle giurie nazionali, 340, sia dal televoto, 243 preferenze.