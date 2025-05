Eurovision Song Contest, il voto se ne frega delle élite

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo.

CHI SALE (Eurovision Song Contest) Ancora una volta l’Eurovision è stato l’occasione - come se ce ne fosse bisogno... di una riflessione sullo scollamento conclamato tra certe élites da una parte, che tentano di condizionare anche attraverso i media il senso comune, e la realtà popolare dall’altra. Giovedì ve n’è stata un’ulteriore dimostrazione: nonostante tutte i pro-Pal e le minacce di morte per la cantante Yuval Raphael, smentendo ogni previsione Israele si è qualificato subito alla prima votazione per la finale. Siamo abituati a una specie di droga mediatica anti-israeliana che sta contagiando quasi tutti i media occidentali, a cominciare da Stati Uniti ed Europa, ma ancora una volta il popolo è stato più saggio dell’élite dando i suoi voti alla Raphael perche artisticamente valide. La sua esibizione ha raggiunto uno dei picchi oltre il 10% di share, all’interno di una seconda semifinale che in prime time su Rai 2 è stata vista da oltre 1,6 milioni di spettatori col 9% di share medio. Il fatto che siano anche stati prevalentemente i giovani a votarla fa sperare nelle nuove generazioni.