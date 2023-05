Eros Ramazzotti, incredibile gaffe sui social: "Perdonatemi, sono fuso"

14 maggio 2023 a

Oh mamma, che gaffe per Eros Ramazzotti. Il tutto avviene su Instagram ieri, sabato 13 maggio. Sul social infatti il cantante ha pubblicato una story in cui faceva gli auguri a tutte le madri in occasione della festa della mamma. Peccato che abbia sbagliato giorno...

Eros Ramazzotti aveva condiviso la foto di una bellissima pianta, citando Mich Albom, uno scrittore statunitense. Ma gli auguri erano in anticipo: la festa della mamma, infatti, è oggi domenica 14 maggio.

L'artista si è accorto quasi subito dello sfondone, rimediando con ironia sempre sui social. Eros Ramazzotti ha infatti postato la stessa foto con didascalia differente: "Naturalmente ho sbagliato giorno, sono fuso, ma va bene lo stesso. Volo". Forse Eros Ramazzotti non vedeva l'ora di fare gli auguri alle mamme poiché nella sua vita, di madri, ce ne sono ben tre. Tutte molto speciali: Michelle Hunziker, la figlia Aurora che ha da poco partorito, e Marica Pellegrinelli, da cui ha avuto due figli. Senza mai scordare Raffaella, l'amatissima madre di Ramazzotti scomparsa nel 2002.