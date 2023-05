Viva Rai2, Fiorello lo sfida e Salvini risponde: "Magari nudo no ma..."

15 maggio 2023 a

Botta e risposta a distanza tra Fiorello e Matteo Salvini. Nella puntata di Viva Rai2 di giovedì 11 maggio lo showman aveva ironizzato sul futuro del Ponte sullo Stretto durante la rassegna stampa con le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. "Matteo te lo giuro - ha detto Fiorello - se davvero il ponte sarà pronto entro nove anni io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli, lo attraverserò nudo, da Messina a Reggio Calabria, con solo una pentola davanti. Basta anche una tazzina... E camminerò ciondolando".

Quindi oggi 15 maggio il leader della Lega e vicepremier gli ha risposto con un'altra battuta: "Magari nudo no, ma in costume sicuramente, preparati".

Non era la prima volta Fiorello ironizzava sull'opera - da Salvini che "lancia il ponte per l’Europa in vero truciolato tibetano, a impatto ecologico zero" alla stampa tridimensionale di Sicilia e Calabria collegate da un ponte poggiato su due blocchi di pietra - perché il conduttore è molto scettico sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Non solo. Fiorello è convinto che la Sicilia abbia altre priorità: "Prima di fare il ponte facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar".