La Vita in Diretta, Valeria Marini: "Una razza da studiare", gaffe e gelo su Rai 1

Scivolone inaspettato per Valeria Marini. Ospite de La vita in diretta su Rai 1, la showgirl, reduce dal suo compleanno, si è soffermata sul concetto di "longevità". La Marini infatti ha discusso insieme a Paola Perego, Nunzia De Girolamo, Francesco Paolantoni e - ovviamente - il conduttore Alberto Matano. Per l'occasione però la showgirl si è lasciata sfuggire la frase "i sardi sono una razza da studiare".

Per poi, in seguito a non poco imbarazzo, raddrizzare il tiro: "Volevo dire che la Sardegna è una regione da studiare per la sua longevità e infatti la genetica sarda la stanno studiando, anche in America". Nata a Roma, la Marini è di origine sarde. Per lei "l'invecchiamento è qualcosa che viene dalla testa". Ma a metterci una pezza ci ha pensato Matano: "È una regione dove studiano il DNA (degli abitanti, presumiamo, ndr)". Infine, il conduttore ha tentato di cambiare discorso chiedendo all'ospite fino a che età vorrebbe vivere. E lei non ha esitato a replicare: "123, 150".

Sempre sulle sue origini, la Marini era tornata tempo addietro quando ha voluto mettere a tacere alcune voce: "È una cosa falsa come quella che non sono puntuale. Io sono proprio sarda, i miei valori sono quelli: il rispetto per gli altri, la volontà, non mollare fino alla fine, la lealtà. Mia madre è sarda e ho tanti parenti in Sardegna".