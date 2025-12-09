Bellamà, scintille Pierluigi Diaco-Valeria Marini: "Inelegante", "Sono sincera"

Tensione alle stelle durante l'ultima puntata di Bellamà, il programma di intrattenimento televisivo condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. In studio, infatti, c'è stato un incandescente botta e risposta tra il padrone di casa e Valeria Marini. Il conduttore ha annunciato ai telespettatori la fine della cosiddetta Posta del Cuore curata proprio dalla showgirl. Ma lei lo ha fermato subito dicendogli: "Sì, l'hai deciso tu, lo vedrete sui miei social. Eh beh, io sono una persona sincera, e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un'altra cosa".

"Valeria, il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemiche in giorni come questi, è inelegante", si è difeso Diaco. "No ma figurati, non sto facendo polemica, non ho mai fatto mezza polemica", ha replicato Valeria Marini. "Sì, l'ho deciso io", ha insistito il conduttore. "Ma non è vero, l'ho deciso io, dai", la controreplica della showgirl. Imbarazzo in studio e risate tra i telespettatori.

Il battibecco tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini è diventato subito virale sui social ed è stato ripreso anche da Striscia la Notizia. Diverse le reazioni sul web, tra chi sta dalla parte della showgirl e chi invece crede che la reazione sia stata esagerata.