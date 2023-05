Fiorello, Arisa sgancia la bomba su Maria De Filippi: "Non si sa"

17 maggio 2023 a

Fiorello ha ospitato Arisa nel glass di VivaRai2. La cantante si è esibita sulle note di una delle sue canzoni più famose, La notte, dopodiché si è intrattenuta a lungo con il padrone di casa. Impossibile non parlare anche di Amici, con Fiorello che le ha fatto i complimenti per l’edizione appena conclusa e le ha fatto una domanda sul futuro: “Lo rifarai l’anno prossimo?”. “Non si sa, dobbiamo ancora parlarne”, è stata la risposta.

Sempre a proposito di Amici, Arisa ha salutato uno dei suoi allievi, il cantante Wax, che è riuscito ad arrivare in finale. “Bravo, ci piace tanto, veramente bravo”, ha commentato Fiorello. “Saluto anche Federica, Andre, i ragazzi che ho avuto in squadra quest’anno”, ha aggiunto Arisa. C’è poi stato uno scambio di complimenti professionali, con la cantante che ci ha tenuto a ringraziare lo showman siciliano e tutta la sua squadra per ciò che fanno ogni mattina. Oltre a parlare di Amici, Fiorello ha chiesto alla sua ospite se tornerà al Festival di Sanremo.

Arisa manca da due anni alla kermesse musicale e lo showman ne ha approfittato per rivolgere un appello al suo amico Amadeus, affinché presti attenzione alla sua ospite. Arisa ha messo in chiaro che ci vuole il pezzo giusto per presentarsi a Sanremo: “Diciamo che a me piacerebbe andare all’Eurovision Song Contest. In quarant’anni una volta nella vita fatemelo fare”.