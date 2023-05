Fiorello nel panico: "Qui è successo qualcosa". Nel bel mezzo della diretta...

17 maggio 2023 a

Come ogni mattino, o meglio come ogni alba, ecco Fiorello con il suo Viva Rai 2, a partire dalle 7.15. Una puntata, come sempre, imperdibile: le notizie, cronaca e attualità, poi le risate, i momenti più leggeri e divertenti, le gag ideate dallo showman e dalla sua spalla, Fabrizio Biggio. Spazio anche al secondo episodio del cartone animato ideati dal tandem.

E dopo il cartoon, ecco che si rientra nel glass. Ma a quel punto Fiorello appare piuttosto scosso, quasi sconvolto. Infatti guarda fuori dal vetro e afferma: "No ma ragazzi qui è successo qualcosa. Ho visto che il pubblico è sparito, se n’è andato c’è un vuoto". Dunque ecco che Fiorello mostra al pubblico a casa il cortile, insolitamente vuoto, e aggiunge: "Posso uscire fuori? Fatemi uscire un attimo. Non voglio niente, non voglio ombrelli, voglio bagnarmi. Dov’è che stanno? Che è successo? Qua non c’è nessuno. Dove sono andati?".

Insomma, tutti via. Ma cosa è successo? Fiorello provava a informarsi con i presenti, dunque è partita la musica ed ecco che avanzava Claudio Baglioni, ospite della puntata, con chitarra in mano. Ed ecco anche tutto il pubblico, che si era accodato dietro l'artista. "Sei stato tu?", ha chiesto Fiorello a Baglioni, che proprio come Fiorello compiva gli anni. E via così, the show must go on: ecco Fiorello e Baglioni che, nonostante la pioggia battente, restano in strada rigorosamente senza ombrello per cantare e festeggiare i loro compleanni. Tanti auguri a tutti e due!