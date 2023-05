4 volte 20, "perché la Lecciso non c'è". Al Bano e Romina, la frase che la fa impazzire

24 maggio 2023 a

a

a

A Loredana Lecciso saranno fischiate le orecchie, più volte. All'Arena di Verona va in scena 4 volte 20, il concerto-evento di Albano Carrisi per festeggiare i suoi 80 anni. Sul palco ci sono tanti amici, giganti della canzone italiana come Gianni Morandi, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi. E soprattutto lei, Romina Power, la sua storica ex moglie che tanti fan vorrebbero vedere ancora al suo fianco non solo dal punto di vista artistico. Come già annunciato, non c'è invece la Lecciso, attuale compagna del cantante salentino. "Avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così", aveva spiegato un po' imbarazzato Al Bano. Alla luce di quanto accaduto con la Power, risulta tutto più chiaro.

L'americana naturalizzata italiana dà spettacolo non appena mette piede sul palco. "Ognuno di noi ha un punto di partenza nella vita, Cellino San Marco, una terra straordinaria ma per me era diventata una camicia di forza - esordisce Carrisi -. Poi cominciai a capire che dovevo tagliare i ponti con questa terra. Grazie a Nel sole, ho scoperto un'americana che faceva parte di un film. Lei mi ha fatto scoprire la bellezza di quella terra". Entra Romina, ed è ovazione: "Passavo di qua, ho sentito il trambusto e ho pensato, tu queste feste che fai ogni 10 anni per festeggiare il tuo compleanno, forse è meglio che ora cominci a farle ogni 5 anni, ogni 2. Non si sa mai". Ne nasce un sapido botta e risposta con l'ex marito.

"Tu pensa ai tuoi, che io mi occupo dei miei". Si ride, poi si scende sempre più nel personale. "Stai bene così. Sono felice che tu stia bene", dice lei. "Avevi dubbi? La cosa bella di lei è il rancore. Ora che sembra che siamo in un confessionale. Mi spieghi perché te ne sei andata?". "Fatti due domande, e datti due risposte".

Segue una straordinaria sviolinata di Al Bano nei confronti della sua prima fiamma: "La domanda la faccio a te, te ne sei andata in America per 16 anni. Ti ho aspettato, pensando forse cambierà, forse no". "Mi sembra che tanto solo non eri, ad aspettare", è la simpatica ma velenosa replica della Power, che allude proprio alla Lecciso. "Tu hai una faccia che diventi la Callas senza cantare, non capisci i miei complimenti. Tu hai la forza, hai una musicalità…Abbiamo vissuto una storia molto interessante. Abbiamo cantato cose interessanti, perché crediamo nei valori". A casa, se mai fosse stata sintonizzata, probabilmente Loredana avrà cambiato canale.