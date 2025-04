Verissimo, il dramma di Romina Carrisi: "Nata con la depressione"

"So che su di loro posso sempre contare, non ho alcun dubbio", conferma non a caso Jasmine. Argomento obbligato il loro rapporto con papà, una delle glorie della nostra canzone e tra i più famosi cantanti italiani all'estero. "Papà è unico nel suo genere, sta benissimo. Vive di passioni e amore, come è giusto per un uomo della sua età", spiegano le tre sorelle all'unisono, con un sorriso dolcissimo.

"Secondo me, dire la verità è importante perché la verità ti libera - spiega Romina, 37 anni, parlando del rapporto con la 39enne Cristel e la 23enne Jasmine -. È vero, c'è stato un periodo in cui non siamo state vicine, soprattutto, con Jasmine perché io non capivo il motivo per cui volesse sempre imitarmi, poi, ci siamo capite e devo dire che essere la sorella maggiore non è affatto facile. Ci siamo ritrovate e ci vogliamo bene".