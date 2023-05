Propaganda Live, Sabina Guzzanti contro Meloni: "Libri quasi porno"

27 maggio 2023 a

Sabina Guzzanti si è esibita in un monologo molto duro nei confronti di Giorgia Meloni nello studio di Diego Bianchi a Propaganda Live su La7. Un monologo dal titolo "Parlare coi fasci" che ha l'obiettivo, almeno in apparenza, di dare dei consigli alla presidente del Consiglio. "Capisco che ti senti in imbarazzo a dire che tua madre ha scritto un'ottantina di libri semi-pornografici...", ha detto all'inizio la comica. Che poi ha aggiunto: "Sono sempre stata rispettosissima nei confronti di questa loro cultura del fantasy, non ho mai avuto quegli atteggiamenti spocchiosi tipici dell'intellettuale di sinistra, mai ho fatto così con la Meloni, mai ho fatto così con nessuno in realtà. Ma dopo sei mesi dico: troppo fantasy fa male al cervello signora Meloni".

"Non ci servono le favole, ci servono 5 miliardi per l'Emilia Romagna, ci serve che prendete i soldi del Recovery, ci serve che risolvete il dissesto, la sanità, il lavoro e tutte le altre cose - ha continuato la Guzzanti nel suo monologo su La7 -. Poi è chiaro, mi cacci pure l'Annunziata... Ma io come campo. Dopodiché parlare con Meloni è proprio come parlare col muro".