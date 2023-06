Elodie, "vergogna": fuori controllo contro il centrodestra

06 giugno 2023 a

La Regione Lazio ha deciso di negare il patrocinio alla manifestazione del Roma Gay Pride 2023 e per questo Elodie si è infuriata. La decisione sarebbe stata presa per via dei toni e dei contenuti del manifesto dell’evento, intitolato “Queeresistenza". A far venir meno il patrocinio della Regione, in particolare, sarebbe stata la rivendicazione della legalizzazione di pratiche di natura illegale, come l’utero in affitto.

"Perché revoco il patrocinio": Roma Pride, Rocca fa impazzire la sinistra

A dire la sua, dopo la diffusione della notizia, è stata la cantante ed ex allieva di Amici, la quale in una storia Instagram ha scritto: "Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti. Vergogna". L'artista ha voluto esprimere così pieno dissenso nei confronti della decisione della Regione e del suo presidente Francesco Rocca. Si tratta, per Elodie, di un evento molto importante. Basti pensare che l'anno scorso venne eletta madrina del Roma Pride 2022.

Nel frattempo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha confermato su Twitter la sua partecipazione alla manifestazione: “Il Roma Pride è una manifestazione importante per la comunità Lgbt+ e per tutti i cittadini che combattono le discriminazioni e sostengono i diritti. Per questo Roma Capitale ha assicurato il proprio patrocinio e per questo sabato sarò in piazza per il Pride”.