Rose Villain, "se non fossi nuda": l'ultimo orrore

Mentre Elodie viene umiliata e bullizzata sui social solo per aver annunciato (in lacrime) l'intenzione di prendersi un anno di pausa dalle esibizioni live, è Rose Villain a confermare come la tendenza degli spettatori più beceri e volgari sia sempre la stessa: prendersela con le dive pop della canzone italiana attaccandole con lo stesso argomento: il sesso.
"Non c'è giorno in cui non riceva un messaggio in cui mi si dice: 'Se non fossi una bella ragazza...', 'Se non fossi nuda', 'Se non avessi il seno grosso'. Il vero problema è che è stato permesso all'odio e al bullismo di essere accettati silenziosamente", accusa in una intervista al Corriere della Sera la 36enne cantante milanese, autrice di tormentoni come Click boom! e Fuorilegge e che, tra palco del Festival di Sanremo e videoclip promozionali, ha sempre sfruttato il suo sex appeal per fare rumore. Una strategia che la accomuna non solo a Elodie, ma anche a una grande voce come Annalisa.
In tanti, come detto dalla stessa Rose (vero nome all'anagrafe, Rosa Luini), l'hanno accusata per l'uso del corpo, sorta di "arma di distrazione di massa", per coprire le (presunte) debolezze della sua proposta musicale. "Io non ci vedo più una rivendicazione, ma solo una forma artistica", rivendica al Corsera.
"Sul palco mi piace sentirmi donna, quando sminuiscono il mio talento perché sono una bella ragazza, mi fanno inc***are. Quello per me è sessualizzare. Criticano per come mi vesto con l'aggiunta: 'E poi fa la femminista'. Lo sono, posso fare quello che mi pare e dire quello che penso. Da donna sono libera di sentirmi sensuale quando voglio".