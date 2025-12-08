Rose Villain, "se non fossi nuda": l'ultimo orrore

Mentre Elodie viene umiliata e bullizzata sui social solo per aver annunciato (in lacrime) l'intenzione di prendersi un anno di pausa dalle esibizioni live, è Rose Villain a confermare come la tendenza degli spettatori più beceri e volgari sia sempre la stessa: prendersela con le dive pop della canzone italiana attaccandole con lo stesso argomento: il sesso.

"Non c'è giorno in cui non riceva un messaggio in cui mi si dice: 'Se non fossi una bella ragazza...', 'Se non fossi nuda', 'Se non avessi il seno grosso'. Il vero problema è che è stato permesso all'odio e al bullismo di essere accettati silenziosamente", accusa in una intervista al Corriere della Sera la 36enne cantante milanese, autrice di tormentoni come Click boom! e Fuorilegge e che, tra palco del Festival di Sanremo e videoclip promozionali, ha sempre sfruttato il suo sex appeal per fare rumore. Una strategia che la accomuna non solo a Elodie, ma anche a una grande voce come Annalisa.