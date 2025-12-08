Che tempo che fa, la Littizzetto su Elodie: "Stava per farle il pap test"

"Li ha presi a manate, lo trovo meraviglioso": Luciana Littizzetto lo ha detto a Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, parlando di Elodie e dello scontro che ha avuto con un fotografo sotto al palco. L'episodio risale a qualche giorno fa quando un uomo, che poi si è scoperto essere un giornalista accreditato al concerto della cantante, si è avvicinato un po' troppo al palco per riprendere Elodie mentre ballava e cantava, La distanza, però, è stata giudicata troppo ravvicinata dall'artista, che quindi è subito intervenuta colpendo il telefono dell'uomo e facendoglielo cadere per terra.

"Questo qua era davanti a lei, stava per farle il pap test praticamente, la tac senza prenotazione e lei era lì che ballava, ma scusami... E l'altro che le faceva il video - ha proseguito la comica torinese -. Lei prima gli ha dato una manata e gli ha fatto cadere il telefono, poi lo ha affogato con un gavettone e dopo gli ha detto 'te lo spacco 'sto telefono'. Noi ti amiamo, secondo me è una figata". "È stata bravissima", ha convenuto Fazio.

"Cosa fai? Canti, balli e devi pure occuparti del telefono? Vedi come le donne sono multitasking...", ha aggiunto la Littizzetto. Che poi ironicamente ha chiesto: "Anche qua ci sono dei fotografi stasera?". "Ecco, state lontani dalla gonna di Luciana", le ha retto il gioco il conduttore. E lei ha continuato: "C'è anche l'acqua qua eh... Ve lo buco quel telefono".