Francesca Neri, bordata contro Claudio Amendola: "Da quando ci siamo lasciati..."

"Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l'unica cosa che vi posso dire". Francesca Neri non ama parlare della sua vita privata, non ne ha mai parlato. Non ha parlato del suo matrimonio, figuriamoci se parla della fine del mio matrimonio, ha puntualizzato a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio che l'hanno intervistata ai microfoni Rai Radio2 nell'ultima puntata de "I Lunatici". "Questo fa parte del mio modo di essere", ha tagliato corto l'attrice che si è recentemente separata da Claudio Amendola a cui è stata legata per più di 25 anni.

Claudio Amendola, al contrario, ha aperto il suo cuore durante una puntata di Verissimo. "La vita è bizzarra, non credevo mai di poter interrompere la storia con Francesca. Sarà comunque per sempre la pagina, il libro più importante della mia vita. È un grande peccato, sì. Sono molto dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che ci siamo fatti", ha detto l'attore. Quanto ai motivi della rottura di quella che tutti ritenevano una coppia solida e felice nessuno dei due ne fa parola. Di certo ci sono due parole nella dichiarazione di Francesca che lasciano intendere che sia stata lei a chiudere: finalmente e verità.