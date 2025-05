Affari Tuoi, "così impari": Davide travolto

La loro partita non è iniziata benissimo: hanno eliminato 20, 30.000, 300.000, 20.000, 5.000 e 1 euro. La prima offerta del dottore è stata di 27.000 euro ma Davide e Giorgia hanno rifiutato: "E’ una bella cifra ma noi andiamo avanti". Successivamente, sono stati fatti fuori 50, 10 e infine 10.000 euro. A quel punto l’offerta è stata di 32.000 euro. "E’ già più pesante ma noi rifiutiamo ", hanno detto i concorrenti. Via, poi, 75.000, 100.000 e 0 euro.

Davide dall’Emilia Romagna è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda ieri, mercoledì 30 aprile. Il concorrente ha giocato con il pacco numero 16 insieme alla compagna Giorgia. Lui fa consegne e poi lavora come macellaio nel periodo invernale, lei è biologa nutrizionista. "Ci siamo conosciuti mentre facevamo gli scrutatori alle elezioni", hanno spiegato.

L’offerta del dottore si è abbassata quindi a 15.000 euro, ma i due hanno detto no. Poi sono state fatte fuori le tagliatelle e la proposta è diventata quella di un cambio. La coppia ha rifiutato per poi eliminare i 50.000 euro. "Siamo appesi ai 200.000 euro", ha commentato De Martino. Di fronte a una nuova offerta di cambio, la coppia ha accettato, scegliendo di prendere il pacco numero 2: "E’ il mio numero e me l’ha suggerito la mia nipotina Vittoria", ha detto Daniele commuovendosi. Il pacco numero 16 che è stato da loro cambiato conteneva 200.000 euro. Dopo aver perso tutti i pacchi più importanti e aver scoperto che nel loro pacco c’erano i 500 euro, i due hanno deciso di andare alla regione fortunata.

La prima scelta è stata l’Umbria, che però si è rivelata sbagliata. La seconda, invece, sono state le Marche ma anche quella è risultata sbagliata. La risposta corretta era la Calabria. "Vi faccio i miei auguri per il futuro, l’applauso del pubblico è per voi", ha detto De Martino abbracciando la coppia.

"L’ennesimo concorrente che va a casa a mani vuote non riuscendo a indovinare neanche la regione fortunata. Così impari a dare via 200.000 euro", ha scritto qualcuno sui social. Qualcun altro invece: "Peccato non dovevi cambiare", E ancora: "Ha scambiato 200.000 mila euro? Io non lo avrei fatto".