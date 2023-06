Paolo Bonolis, la profezia: "Abbiamo già vinto", disastro-Inter in una foto

11 giugno 2023 a

Paolo Bonolis finisce al centro degli sfottò dopo Inter-Manchester City. Il conduttore interista è il re dei meme nel day-after amaro dei nerazzurri.Infatti il volto di Bonolis è diventato virale sui social. La foto che gira lo ritrae con una espressione attonita che di fatto rappresenta perfettamente la delusione di tutti i tifosi dell'Inter dopo una notte da sogno che si è trasformata in un risveglio da incubo.

E a innescare il fiume di meme su Paolo Bonolis sono state le sue parole che hanno preceduto il match dell'Ataturk: "Sarà una bella partita, giocheremo con grande serenità con i giocatori concentrati verso lo stesso obiettivo. Secondo me abbiamo già vinto".

E ancora: "Ho molto entusiasmo, non sono stato in grado di andare a Madrid nel 2010 per la laurea di mia figlia. Ora sono qui, è la prima volta per me", aveva detto il conduttore. Poi il consiglio per Inzaghi e l'idea di una barriera per fermare il City: "Haaland fa paura, ma non solo lui. La squadra è la più forte degli ultimi anni, però noi siamo qui e faremo la nostra linea Maginot. Acerbi non avrà paura di un giovane qualsiasi, Inzaghi sa quello che deve fare". Ma nulla di tutto ciò si è realizzato.