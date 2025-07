Calhanoglu, clamoroso all'Inter: dopo il vertice...

Un tormentone scoppiato dopo il k.o. contro il Fluminense, ma che potrebbe trovare un lieto fine per i tifosi nerazzurri. Hakan Calhanoglu dovrebbe restare all’Inter, secondo gli aggiornamenti delle ultime ore. Un epilogo che fino a pochi giorni fa sembrava tutt’altro che scontato, con il turco che sembrava diretto al Galatasaray, ma che oggi prende forma con sempre maggiore concretezza.

L’incontro andato in scena a Milano tra la dirigenza dell'Inter e i rappresentanti del club giallorosso si è concluso con un nulla di fatto. Il club della Super Lig turca, fortemente interessato al centrocampista, non ha presentato un’offerta ritenuta congrua dall’Inter, che ha da subito fissato un prezzo: non meno di 30 milioni di euro.

Il giocatore, che nei giorni scorsi aveva manifestato un forte desiderio di tornare in Turchia — tanto da generare tensioni nello spogliatoio durante il Mondiale per Club, culminate con il malumore espresso pubblicamente da Lautaro Martinez e dal presidente Beppe Marotta — sembra ora destinato a rimanere alla corte nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Galatasaray avrebbe messo sul tavolo una cifra ben lontana dalle richieste dell’Inter: meno di 10 milioni di euro, una proposta giudicata insufficiente e, per questo, rispedita al mittente. Anche l’insistenza del vicepresidente giallorosso Abdullah Kavukçu, presente a Milano per l’occasione, non è bastata a sbloccare la trattativa.