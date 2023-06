Piero Pelù, porcheria sulla morte di Berlusconi: ecco che foto pubblica

12 giugno 2023 a

Addio, Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, quattro volte premier, insomma un pezzo di storia italiana, è morto oggi, lunedì 12 giugno, all'età di 86 anni. I messaggi di cordoglio per l'ex presidente del Consiglio sono arrivati da ogni dove, da ogni Paese, da ogni schieramento politico. Ma c'è anche chi ha deciso di tributargli pensieri che avrebbe potuto tenersi per sé.

Per esempio, Piero Pelù, ex frontman dei Litfiba, dichiaratamente grillino, il quale ha deciso di dire la sua direttamente dal profilo Instragram. Il rocker toscano, infatti, ha condiviso una foto di Berlusconi che saluta, con la mano alzata. Non il massimo, nel giorno della sua scomparsa. A corredo, gli hashtag che fanno riferimento al G8 di Genova del 2001, quando il cantante ebbe un duro scontro proprio con Berlusconi, all'epoca dei fatti presidente del Consiglio.

E ancora, Pelù come didascalia ha scelto le seguenti parole: "Siamo tutti figli di Silvio!". Un messaggio ironico, laddove l'ironia appare drammaticamente fuori luogo. Un'ironia velenosa che ha scatenato le reazioni degli utenti, indignati per lo sfregio al Cavaliere. Ovvio, c'è anche chi difende la scelta "sghemba" di Pelù, ma la maggior parte degli utenti, ovviamente, non apprezza. Già, ironia fuori luogo e velenosa su una persona morta da poche ore.