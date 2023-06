Nadia Toffa, il gesto di Berlusconi che pochi sanno: "Non lo dimentichiamo"

13 giugno 2023 a

a

a

Silvio Berlusconi ricordato da tutti. In particolare dal gruppo Mediaset da lui fondato. È proprio nella mattinata della sua morte che Le Iene omaggiano il Cavaliere. La trasmissione di Italia 1 ha voluto condividere un ricordo di cui quasi nessuno era a conoscenza e riguarda Nadia Toffa. Fu proprio grazie all'intervento del leader di Forza Italia che la conduttrice riuscì ad arrivare da Trieste a Milano, nel dicembre 2017 quando ebbe il malore che diede inizio al suo percorso con la malattia.

"Può succedere di tutto". Forza Italia, la profezia di Cicchitto: la data decisiva

"È morto Silvio Berlusconi, il fondatore dell'azienda che da 26 anni manda in onda il nostro programma - si legge -. Non lo abbiamo mai conosciuto direttamente, ma sappiamo che in tutti questi anni ci ha seguito e sostenuto con passione e generosità. Non dimenticheremo mai quel che ha fatto per Nadia".

"Ditemi se sta bene!": all'Isola dei Famosi, il dramma di Helena Prestes

Nel giorno del malore il Cavaliere fece partire l'elicottero che la portò in tempi brevi a Milano, dove fu accolta al San Raffaele nella camera personale dell'ex premier, che gliela mise a disposizione. La stessa Toffa non dimenticò il gesto: "Non è mio amico, però diciamo che provo molta gratitudine per lui quando mi chiamò mi sembrava il suo imitatore".