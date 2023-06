Barbara D'Urso, "non voglio nascondere nulla". Telespettatori in ansia per la sua salute

19 giugno 2023 a

"Non voglio nascondere nulla". L'operazione trasparenza di Barbara D'Urso è ammirevole, ma suscita anche sincera apprensione tra i suoi fan. La conduttrice di Pomeriggio 5, volto tra i più amati dai telespettatori di Mediaset, ha trascorso un weekend su un lettino d'ospedale, condividendo tutto sui social. Terminata la sua stagione televisiva, reduce dal grande dolore per la morte di Silvio Berlusconi (con tanto di polemica montata ad arte contro di lei per la foto che la ritrae in raccoglimento nel Duomo di Milano durante le esequie di Stato dell'ex premier), Carmelita si è concesso qualche giorno di relax decisamente particolare.

La D'Urso, infatti, si è fatta ricoverare per un controllo generale, tra esami e analisi, pubblicando tra le sue storie una foto decisamente molto "intima". "Check up completo. L’aorta addominale, questo è il battito della mia aorta addominale". Non solo: "Controllo completo dall’eco doppler alla tiroide e tutto". La prevenzione, insomma, vale sicuramente di più di un tuffo in piscina o, acora meglio, una capatina al mare per il selfie d'ordinanza sotto l'ombrellone in bikini.

"Voto un miliardo (al medico), io non voglio nascondere nulla e bisogna fare prevenzione", è l'appello accorato della presentatrice, 66 anni, consapevole di dover dare il buon esempio a migliaia di donne, anche di età avanzata, che la seguono in tv e sui social da anni.