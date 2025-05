Ferrari, "il problema di Hamilton": si mette malissimo...

A Miami tutto è pronto per il quinto weekend di una Formula 1 dove Piastri comanda la classifica piloti: 99 punti per l’australiano contro gli 89 di Norris. Sabato alle ore 18 si corre la gara Sprint, domenica il gran premio lungo alle 22 (tutto in diretta su Sky e in streaming su Now). Dai muri di Maranello stanno filtrando flebili voci di speranza in vista della gara dopo il podio ottenuto da Leclerc a Jeddah e, soprattutto, dei gran premi europei dove sono attesi gli agognati aggiornamenti che migliorerebbero (condizionale d’obbligo) i destini della SF-25.

La tossicchiante monoposto di Maranello vanta solo una vittoria nella Sprint della Cina e un terzo posto con Leclerc a Jeddah: le McLaren sono ancora lontane, Mercedes e Red Bull meno ma vanno inseguite meglio. Gli spifferi del Circus della Formula 1 registrano altre voci che spiegherebbero le enormi difficoltà incontrate da Lewis Hamilton nei primi cinque gran premi da ferrarista.

Vero che il sette volte campione del mondo ha vinto la Sprint a Shanghai ma nelle altre occasioni è stato sempre dietro Leclerc, subendo ritardi da principiante della F.1. «In questa macchina ancora non mi ci trovo, faccio fatica. E non vedo come migliorare», ha detto il campione londinese. Mediamente, in qualifica e in gara, il suo distacco si è stabilizzato sui 4-5 decimi di secondo. Tantissimo. MALIGNI A questo punto molti hanno malignamente dipinto il 40enne Sir Lewis come bollito, come pilota da pensionare, come un ex che non sa più guidare sbarcato a Maranello per intascare i 45 milioni di euro annui che John Elkann gli ha riconosciuto al momento di firmare il contratto. Così non è: i problemi di Hamilton derivano dai... freni. propri così. Dalla fase che qualunque pilota di Formula 1 affronta prima di affrontare una curva: Sir Lewis non riesce a farlo al meglio semplicemente perché il freno-motore in rilascio della SF-25 lo mette in difficoltà. In Mercedes era abituato ad utilizzare freni della marca Carbon Look, in Ferrari si usano gli italianissimi Brembo. Questo il problema? No. I guai dell’inglese vengono dal motore della SF-25 che, al momento di aiutare l’impianto frenante in fase di decelerazione per entrare in curva, fa perdere decimi preziosi a Lewis, aduso a una ben differente tecnologia quando era in Mercedes.