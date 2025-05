Dino Giarrusso, il 5 Stelle naufraga sull'Isola dei Famosi

Da Iena a tonno, dell’Honduras. Salvate il naufrago Giarrusso. Dino, 51 anni, barba e capelli alla Mangiafuoco, ex inviato Mediaset poi europarlamentare dei 5Stelle da cui se n’è andato imprecando, ora è arrivato all’ultima spiaggia (forse), prossimo concorrente dell’Isola dei Famosi. Da Giggino Di Maio e Toninelli - con una “n” - alla pesca nell’oceano e alla rottura dei cocchi con Marione Adinolfi. Qualcuno obietterà che è un salto di qualità, e in effetti vacilliamo. Comunque in spiaggia ci sarà l’ex tennista Camilla Giorgi, e qui dai compagni, gridate al sessismo! - siamo tutti d’accordo.

Giarrusso, catanese con la passione per il cinema, all’inizio ha provato a sfruttare la notorietà da Iena per entrare a Montecitorio; escluso, è comunque riuscito a strappare un ruolo come capo della comunicazione del gruppo laziale dei grillini. Si è quindi proposto come membro del Consiglio d’amministrazione della Rai ma non ce l’ha fatta nemmeno stavolta. Poco male: nel 2018 l’allora viceministro Fioramonti, in quota 5Stelle, l’ha nominato segretario particolare. Quindi, dopo tanto sudore, l’approdo a Bruxelles. Evviva! L’anno dopo Dino è stato acclamato sulla piattaforma Rousseau come “facilitatore” del “team nazionale Istruzione, Ricerca e Cultura” dei grillini, un gigante, va detto, in un team ossimoro.