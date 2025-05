Jannik Sinner e lo sconosciuto: clamoroso, cosa lo lega a questo ragazzo

A pochi giorni dal ritorno in campo, dopo la sospensione di tre mesi concordata con la Wada sul caso Clsotebol, Jannik Sinner si è allenato a Monte Carlo con Nicolai Budkov Kjaer. Non si tratta di un nome noto, almeno per chi non segue il tennis da vicino. Il tennista è norvegese, ha 18 anni ed è solo numero 305 del Ranking ATP, ma promette di fare bene nei prossimi anni, magari seguendo proprio l'esempio dell'azzurro.

Kjaer oggi è il terzo giocatore norvegese dietro Ruud, numero 5 al mondo, e Durasovic, numero 243. Inoltre, è stato il numero uno della classifica mondiale junior ITF nel 2024, vincendo il singolare a Wimbledon. Un risultato importante dal momento che è stato il primo norvegese a vincere un titolo Slam, anche a livello junior. Tra i suoi trionfi, anche la vittoria in doppio al Roland Garros con l'austriaco quasi coetaneo Joel Schwaerzler. Il debutto in Coppa Davis è avvenuto molto presto per lui, nel 2023. Senza contare che lo scorso febbraio ha vinto il suo primo titolo a livello di tornei Challenger a Glasgow.