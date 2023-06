Flavio Insinna, "hanno fatto un errore a scegliermi": gelo in studio

22 giugno 2023 a

“Hanno commesso un errore scegliendo me”: Flavio Insinna lo ha detto ironicamente durante il collegamento di questa mattina con Unomattina Estate, riferendosi a Musicultura 2023, festival della canzone popolare e d’autore che lo vede alla conduzione assieme a Carolina Di Domenico. Le sue parole hanno fatto scoppiare a ridere sia la collega Carolina che la conduttrice di Unomattina Serena Autieri.

“Avevano già provato qualche anno fa a farmi condurre Musicultura ma, fortunatamente per loro, in quel periodo stavo lavorando e non potevo”, ha continuato a scherzare Insinna. Incantata dalla location, lo Sferisterio, la Autieri da studio ha detto: "Che meraviglia questo bellissimo teatro all’aperto che è ormai diventato uno dei simboli di Macerata". "Sei lì per la prima volta, Flavio”, ha poi aggiunto la conduttrice. E Insinna ha risposto: "Esatto, quest’anno agli organizzatori è andata male. Scherzo ovviamente: per me è un grande privilegio essere qui".

Domenica scorsa, intanto, si è chiusa per questa stagione la sua esperienza alla guida de L’Eredità. Stando alle indiscrezioni più recenti, pare che questa sia stata l’ultima per Insinna. Per la conduzione della prossima edizione, infatti, starebbe girando il nome di Pino Insegno. Quello di Insinna, insomma, sarebbe stato un addio e non un arrivederci.