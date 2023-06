Del Debbio, "autostrada per il trionfo". Voci-bomba, pigliatutto a Mediaset

25 giugno 2023 a

a

a

Voci pesantissime dai corridoi Mediaset. Si parla di un "raddoppio" in palinsesto per Paolo Del Debbio, che con il suo Dritto e rovescio su Rete 4 ha rappresentato in questa stagione una delle più solide certezze di Rete 4. Lo scenario che si apre per il conduttore toscano, diventato celebre anche per i modi spicci con cui spesso tratta gli ospiti più esuberanti o sopra le righe, è quello dunque di una doppia conduzione: fatta salva la serata del giovedì, praticamente intoccabile come antagonista di Piazzapulita guidato da Corrado Formigli su La7, Del Debbio potrebbe sbancare anche alla domenica sera.

"Dovete vergognarvi, imbecilli!": Del Debbio mai così furioso, chi fa a pezzi





Uno slot impegnativo, che quest'anno era occupato da Zona Bianca di Giuseppe Brindisi impegnato nella (improba) sfida a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3 e Non è l'arena di Massimo Giletti su La7. Il primo, però, ha salutato la Rai e sbarcherà su Discovery, con lo stesso show ma, probabilmente, ascolti sensibilmente minori. Il secondo invece è stato silurato da Urbano Cairo, non senza una buona dose di mister. Possibile un suo ritorno in Rai, ma è ancora tutto da vedere come e da quando. Per Del Debbio, dunque, si aprirebbe una vera e propria "autostrada per la gloria".

Bocchino e Cruciani top, Bompiani e Fazio flop: le pagellone dei talk





Mediaset deve ancora scegliere la formula. Ipotizzato un doppio appuntamento anche per Quarto Grado, al venerdì sera con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero e alla domenica con il solo Nuzzi. Su questa indiscrezione degli ultimi giorni si innesta quella delle ultime ore su Del Debbio, appunto. Il suo programma domenicale non sarebbe al posto di Quarto Grado, semmai aggiuntivo, precedendolo o seguendolo.