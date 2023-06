Alberto Angela, il colpaccio e la foto virale: chi ha riportato in tv

30 giugno 2023 a

Alberto Angela ha fatto centro. Con il suo "Noos", il divulgatore scientifico e conduttore di fatto si prende ufficialmente il "trono" nell'olimpo della tv che era appartenuto al padre Piero. Ma questa prima puntata andata in onda ieri, giovedì 29 giugno, di fatto ha registrato una grandissima interazione sui social e centinaia di commenti da parte di diversi telespettatori. Ma nel corso della puntata si sono alternati diversi ospiti che hanno affrontato diversi temi.

Ma uno su tutti ha fatto davvero impazzire il pubblico: Carlo Lucarelli. L'ex conduttore di "Blu notte", criminologo e scrittore, ha intrattenuto il pubblico parlando del "Blu di Prussia". Sui social è scattata una vera e propria ovazione per Lucarelli: "Carlo Lucarelli non delude mai, potrei ascoltarlo per ore. Uno dei migliori in assoluto, se non mi sono perso qualcosa mancava da un po' in tv, ancora grazie Alberto", scrive un utente.

E un altro aggiunge: "Carlo Lucarelli riuscirebbe a rendermi interessante anche le pagine gialle". Infine c'è chi ringrazia direttamente Alberto Angela: "Io voglio troppo bene ad Alberto per aver riportato in tv Carlo Lucarelli". Insomma ancora una volta il conduttore ha fatto bingo, una vera certezza.