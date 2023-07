Bianca Berlinguer si dimette dalla Rai: cosa è successo prima dell'annuncio

03 luglio 2023 a

Bianca Berlinguer lascia la Rai per Mediaset. Dopo i retroscena che la davano già al Biscione, è il nuovo amministratore delegato Rai a voler fare chiarezza. "La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto", ha detto Roberto Sergio aggiungendo che "rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico".

Insomma, la decisione sarebbe tutta della conduttrice. "Per noi - ha specificato Sergio - Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3". Poi l'indiscrezione del Corriere della Sera per cui la conduttrice avrebbe lasciato Viale Mazzini. Si ripropone un altro caso simile a quello di Fabio Fazio e Lucia Annunziata.



Il primo ha lasciato Che Tempo Che Fa, la seconda Mezz'ora in più. E se Fazio ha preferito evitare la polemica, lo stesso non si può dire della collega. "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni - sono state le sue parole -. Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque