È sempre cartabianca, guerriglia-Venezia dalla Berlinguer

Viene il dubbio che il problema non sia più «l’inquinamento». E nemmeno la «spettacolarizzazione» di un Paese o una città viste come semplici attrazioni turistiche. No, il problema probabilmente è sempre lo stesso: i soldi. Quelli che non ci sono e quelli che al contrario ci sono eccome, e in abbondanza. Il tanto chiacchierato matrimonio a Venezia tra Jeff Bezos, mister Amazon che si contende con Elon Musk la palma di uomo più ricco del pianeta, e la giornalista Lauren Sanchez è lo specchio di uno scontro sociale, filosofico, generazionale.

A È sempre CartaBianca, su Rete 4, Bianca Berlinguer affronta l’evento glamour del 2025 proprio da questo punto di vista. In studio, tra gli ospiti, c’è Federica Merlin, esponente di Ultima generazione. Dall’emergenza climatica a quella climatica, il passo è breve: «Ho 18 anni, non è che sogno di avere la villa. Però se devo arrivare a 18 anni e contarmi i metri quadrati in casa, a contarmi i soldi in tasca - sottolinea la giovane attivista -. Perché devo contarmi i metri quadrati in casa e i soldi in tasca? Quando accompagno mia nonna a fare la spesa la vedo che si conta i soldi della pensione mi viene da piangere. Penso: che cavolo di Paese siamo? Perché nel mio Paese più della metà delle famiglie fa fatica a riempire il carrello? Non stiamo parlando di lusso, ok?». Di tutt’altra opinione e di approccio opposto è l’influencer italo-cinese Gianluca Xu, veneziano in tutto e per tutto, a cominciare dalla cadenza. Per lui il patrimonio di Bezos, della futura consorte, dei suoi invitati vip o la spesa della cerimonia extra-lusso in Laguna non dovrebbero essere argomento all’ordine del giorno. E punta il dito sui cosiddetti no-Bezos, intenzionati a sabotare le nozze con qualche blitz eclatante e che tra qualche giorno probabilmente troveranno qualcos’altro (e qualcun altro) contro cui scagliarsi.