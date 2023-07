Sgarbi contro Amadeus: "Invita Rosa Chemical che si fa inc***e da Fedez"

Roberto Tortora 04 luglio 2023 a

a

a

Il caso Maxxi con il turpiloquio di Vittorio Sgarbi è di stretta attualità e non può non parlarne su Radio 24 anche la Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Proprio Sgarbi, un amico dei due, è intervenuto in radio per sfogarsi per l’ennesima volta e ne ha per tutti: “Io non volevo andare lì, avevo discusso nei giorni precedenti con la linea editoriale del nostro Giuli, ma non ero lì come sottosegretario, ero lì solo come amico di Morgan. Nel 2013 per tre mesi il Maxxi ha esposto un pornoattore che mostrava l'uc***o e i c***i, non eravamo fuori contesto".

"Mi risulta che la signora...". Bomba Sgarbi: chi è la donna dietro lo "scandalo Maxxi"

"Dimissioni? Le chiede Bonelli che è uno sfiga***o. Gasparri dice che devo parlare solo di arte e non di donne? Non conosce la materia. Amadeus? Non ha nessuna competenza – continua Sgarbi - ma occupa il posto di Morgan: la sua figura è quella di un conduttore, ma il direttore artistico dovrebbe farlo Morgan. Io non parlo di Amadeus, parlo di Mozart. Perché devo reinvitare a Sanremo Fiorello? Perché devo reinvitare Rosa Chemical che si fa inc***are da Fedez? La tv di Stato fa questo”.

Sgarbi, qua tira aria di dimissioni: "Salvatelo". Dalla maggioranza, la bomba a L7

Più pacati, invece, i toni usati a Palermo, nel corso della presentazione di un nuovo progetto dell'artista Davide Puma: “Non avevo capito di essere a una serata ufficiale al Maxxi, ma credevo di essere tra tre amici al bar, il presidente del Mart, Morgan e io. Ero lì a fare un teatrino con amici. Il fraintendimento strumentale è scoppiato poi. Mi dispiace se qualcuno si è offeso, ma ho solo parlato del mio cancro che ha limitato la mia attività erotica. C'erano 300 persone - ha puntualizzato Sgarbi - e un equivoco è diventato un caso italiano, ha fatto più rumore dell'incontro tra Fedez e Rosa Chemical. Un prete rimane prete anche quando è in bagno, e io rimango sottosegretario anche se parlo e faccio da spalla a un amico”.