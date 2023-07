Laura Chiatti e Bonucci alla festa sulla spiaggia, finisce malissimo

04 luglio 2023 a

a

a

Una festa finita nel peggiore dei modi quella organizzata all’interno del Bagno Annetta di Forte dei Marmi. Qui, tra i presenti, Leonardo Bonucci, Riccardo Saponara, Rudy Zerbi e gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti. I volti vip hanno però fatto indignare il sindaco Bruno Murzi, da lui definiti come coloro che "nel nostro Paese fanno come gli pare, credendo di passarla liscia". Il motivo di tanta indignazione? L'organizzazione dell'evento.

Laura Chiatti, trasparenze "proibite" a Venezia: si gira e... Red carpet in tilt | Guarda

Stando al Comune, lo stabilimento balneare aveva fatto richiesta per la cena e per l’installazione di una pedana, di un impianto di diffusione sonoro ai lati, dell’illuminazione dell’area interessata e di tappeti di cocco. Così come prevede l'ordinanza in materia di cene sulla spiaggia firmata dallo stesso Murzi. Eppure la festa sarebbe andata oltre. "La festa, così come si è svolta non è mai stata da noi autorizzata e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Naturalmente è intervenuta la polizia municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità della serata".

Laura Chiatti, nella vasca da bagno così: una foto estrema | Guarda

Insomma, solo alcune attrezzature sarebbero state autorizzate, "e nulla di più". Invece "sono circolati sui social video e foto della serata inaccettabili, in cui si mostrano tavoli apparecchiati quasi in riva al mare, un palco invece di una pedana, troni, dj e performance d’acrobati con musica alta e addirittura l’esposizione di un veicolo sulla spiaggia di un noto brand automobilistico di lusso". Eppure l'impegno di tutta l'amministrazione - conclude il primo cittadino - è quello di controllare che "non ci siano irregolarità", ma "ci vuole la collaborazione di tutti e in particolare il supporto dell’associazione di categoria, l’Unione Proprietari Bagni".