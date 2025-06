Italia, Gattuso beffato? Nuovo Ct, chi lo può fregare all'ultimo

Chi sarà il prossimo c.t. della Nazionale? Ancora difficile dirlo. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di voler prendersi del tempo per scegliere una figura che abbia un progetto nuovo e convincente. L’idea, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella di creare un ticket con altri campioni del mondo e d’Europa: Gigi Buffon e Leo Bonucci. Il primo nome è quello di Gennaro Gattuso, ma sono in salita le quotazioni di Domenico Tedesco, che entra in gioco assieme a Rafa Benitez.

In alternativa c’è l’ex c.t. Roberto Mancini, infine a José Mourinho più per il nome che per un progetto. Gravina prende tempo per valutare al meglio le opzioni: la decisione potrebbe arrivare nel fine settimana o inizio prossima. Intanto si procede: mercoledì Buffon ha incontrato Gattuso. Per Gigi, è Rino il c.t. giusto. E non è un parere da poco.

Al momento, Gattuso prevale sugli ex compagni berlinesi Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi. Tecnico non “giochista”, ma che metta in piedi una squadra in pochi giorni d’allenamento. Poca teoria, tanta pratica. L’idea è quella di ricreare un gruppo azzurro, dove Gattuso sarebbe affiancato da Buffon, capo-delegazione e rappresentante del presidente Gravina, e dal “deb” Bonucci, oggi nello staff dell’Under 20 di Corradi. Nell’Under 21, per intensificare i rapporti con la Nazionale, potrebbe entrare Andrea Barzagli, altro campione del mondo.