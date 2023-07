Isbaella Tovaglieri asfalta il Pd davanti a tutti: "Sai quanti ne avete portati?"

Claudio Brigliadori 06 luglio 2023 a

Combattiva e telegenica, l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri è una presenza sempre più frequente nei talk politici di casa Mediaset. E il faccia a faccia con Lorenzo Pacini, altro giovane politico rampante del campo avverso, dimostra perché in pochi secondi di infuocato contraddittorio. Siamo negli studi di Zona Bianca, su Rete 4. Giuseppe Brindisi affronta il tema dell’immigrazione saltando da quanto sta accadendo in Francia alla situazione di casa nostra, fortunatamente più sotto controllo.

O almeno per il momento, perché la Tovaglieri lascia intendere che se tornasse a dominare la linea della sinistra sarebbero dolori. «Se domattina diamo una casa a quelle persone cosa fanno? Casa nuova vita nuova? Smettono di spacciare? Vanno a lavorare? Decidono di diventare dei cittadini modello? Che soluzione è?», domanda a Pacini, esponente del Pd e segretario dei Giovani democratici della Lombardia. Non l’ultimo arrivato, insomma. «Li mandiamo tutti via?», replica lui. «La soluzione è alla radice, qui ci sta chi può starci legalmente e con cui si possono fare delle politiche di integrazione. Tutti non si può», taglia corto la leghista.

«Sapete quanti immigrati irregolari ha mandato via questo governo? Zero», «E quanti ne avete fatti arrivare voi?» è il botta e risposta al calor bianco. «Vi ringraziamo perché li avete portati tutti voi», prosegue la Tovaglieri, che ha il merito di far uscire allo scoperto il dem: «La soluzione è dare lavoro onesto combattendo il lavoro nero e dare le case popolari, che spesso sono vuote, sottraendole alle occupazioni abusive e dandole così a chi ne ha diritto». Seguendo il suo filo logico, dovrebbero finire prima agli immigrati, con tanti ringraziamenti dagli italiani in lista da anni.