Tovaglieri spiana la Salis con una foto: "Complimenti, siamo messi bene!"

Ilaria Salis ancora una volta fa infuriare tutti. La europarlamentare di Avs di fatto va all'attacco e in una dichiarazione piuttosto forte mette nel mirino la Lega. Le sue parole sono davvero pesantissima: "Io non la penso come la Lega, è un partito razzista, non considero neanche la possibilità di confrontarmi con loro". Parole esplosive e con scarsissimo rispetto per un partito politico e soprattutto per la democrazia che la stessa Salis va sbandierando a Strasburgo. Insomma, questa volta la Salis ha davvero superato ogni limite.

E così sui social è scoppiato un putiferio sull'europarlamentare con la Lega che risponde a muso duro con Isabella Tovaglieri. In pochissime righe di fatto arriva la risposta piccata. Spunta la foto della Salis con la sua dichiarazione al veleno e una didascalia eloquente: "La democrazia per la sinistra".