Garlasco, "il ricatto dei romeni": la pista da 250mila euro

Gli strani suicidi legati al Santuario della Bozzola, la comunità di orfani e tossicodipendenti, il sicario, i ricatti sessuali a un prete, “le bugie” di Alberto Stasi, la guerra tra toghe. E la pennetta Usb di Chiara Poggi. Chiamiamola “fanta-Garlasco”, la storiaccia giallo-nera che da “Twin Peaks d’Italia” si sta trasformando nella “Inchiesta più pazza del mondo”. A Zona Bianca, su Rete 4, Giuseppe Brindisi ospita in studio alcuni pezzi da Novanta della faccenda. L’avvocato di Andrea Sempio, l’esplosivo Massimo Lovati. Il legale di Stasi Antonio De Rensis. Giornalisti che seguono da anni il caso come il direttore di Gente Umberto Brindani, Attilio Bolzoni e Rita Cavallaro.

Tutti chiamati a rapporto per indagare sulle “piste alternative” alla versione ufficiale, che ha visto la condanna di Stasi a 16 anni di carcere in via definitiva dopo uno sconcertante balletto tra Appello e Cassazione, con assoluzioni ribaltate in maniera clamorosa. «La sentenza su Stasi non è andata oltre ogni ragionevole dubbio- sottolinea la Cavallaro -. Una persona come il procuratore Napoleone, anti-terrorismo, anti-mafia, dossieraggio, Csm, arriva in una piccola Procura di Provincia e succede il terremoto, viene fuori tutto questo “presunto” sistema. Ed è in questo che va inserita l’inchiesta di Garlasco, la punta dell’iceberg di quello che sta accadendo a Pavia». «Nei mesi precedenti alla morte - prosegue - Chiara aveva fatto delle ricerche specifiche, pedofilia, anoressia e come cercare delle tracce su un cadavere».