Mediaset, "trattative in corso": altro pesantissimo "scippo" alla Rai?

Mediaset ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva, ma questo non vuol dire che non possano esserci sorprese per quanto riguarda possibili volti nuovi. Stando a quanto riporta Dagospia, presto sulle reti del Biscione potrebbe sbarcare uno dei personaggi televisivi più noti degli ultimi anni. Si tratta di Mara Maiochi, che di recente ha partecipato soprattutto a Lol-Chi ride è fuori e a Che tempo che fa. La trattativa sarebbe in corso.

Pare infatti che la Maionchi sia stata chiamata per un ruolo di Io Canto, una nuova versione con i giovani protagonisti e con la conduzione di Gerry Scotti. Si tratta di uno show che dovrebbe andare in onda la domenica sera e pare che i casting siano stati affidati alla società di Sonia Bruganelli, che è da poco diventata l’ex moglie di Paolo Bonolis. In giuria ci sarebbero Orietta Berti e Mara Maionchi: nelle prossime settimane vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate o meno.

Di certo c’è che il progetto riguardante Io Canto è già partito. Dopo diversi anni di assenza, lo show sta per essere proposto su Canale 5 e avrà un “look” rinnovato. Nelle passate edizioni il format prevedeva le esibizioni di giovani cantanti, di età compresa tra i 5 e i 16 anni, accompagnati da un’orchestra. La giuria era formata da personaggi del mondo dello spettacolo: due fissi e due diversi in ogni puntata.