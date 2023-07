Lorella Cuccarini, "no" alla Rai: "Sapete bene cosa sarebbe successo"

12 luglio 2023 a

"Sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano": lo ha rivelato Lorella Cuccarini durante una chiacchierata con il suo fan club. Poi ha aggiunto: "Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato“.

"Io via da Mediaset?": Cuccarini sgancia la bomba che umilia la Rai

La showgirl, dunque, continuerà a fare la prof. di canto ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A tal proposito ha spiegato: "Sto bene dove sto. Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale; poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena". A trattenerla a Mediaset è anche il tipo di pubblico cui si rivolge: "L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane, cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto“.