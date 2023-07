Wanda Nara, tam tam impazzito: "Ha la leucemia". La reazione di Icardi

16 luglio 2023 a

C’è preoccupazione riguardo la salute di Wanda Nara. L’imprenditrice e conduttrice televisiva, nonché moglie e agente di Mauro Icardi, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nel quartiere Palermo di Buenos Aires. Ma sulle condizioni c’è la massima segretezza. Secondo La Nacion, Wanda Nara ha dovuto sospendere un viaggio di famiglia che aveva programmato in Europa, a Milano. Il motivo del ricovero sarebbero dei forti dolori addominali accusati dalla procuratrice. Dal momento che gli esami hanno rilevato un livello alto di globuli bianchi, Wanda è stata sottoposta a una successiva serie di controlli più accurati, dei quali si attendono i risultati. I medici hanno quindi deciso di ricoverarla per qualche ora, per poi dimetterla. Ma secondo alcune indiscrezioni la Nara potrebbe avere la leucemia.

Al momento Wanda Nara è sparita dai social come il marito Mauro Icardi che continua a starle vicino. I figli della Nara sono sotto choc e tutta la famiglia cerca di proteggere la loro privacy allontanandosi dai social. Ora tutta l'Argentina, politici, cantanti, attori, gente dello sport e dello spettacolo, è in apprensione. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera il telefono di Wanda Nara è stato inondato di messaggi. Il padre di lei. Andrés, con cui il rapporto è stato recuperato dopo anni di lontananza, ha cercato di minimizzare: "Era solo un controllo, altrimenti non sarebbe stata dimessa".