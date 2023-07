Pier Silvio Berlusconi, la lettera al veleno della Federico: "Non ti viene in mente?"

17 luglio 2023 a

Il Grande Fratello Vip sta per tornare sugli schermi di Mediaset. In questi giorni gli autori, Alfonso Signorini e anche lo stesso Pier Silvio Berlusconi stanno cercando di studiare il cast adatto per la prossima stagione. E come vi abbiamo raccontato in questi giorni, secondo alcune indiscrezioni, Pier Silvio avrebbe posto il veto su alcuni nomi preferendo un profilo per il programma ben lontano dal vento del trash. Ma adesso c'è chi fa un appello proprio a Pier Silvio Berlusconi per avere un posto nella Casa.

Stiamo parlando di Maria Sofia Federico, ex partecipante de Il Collegio. La ragazza è finita al centro dell’attenzione del popolo del web dopo aver aperto un profilo su OnlyFans e essersi iscritta alla Rocco Siffredi Academy.

Ed ecco dunque il messaggio per l'ad di Mediaset: "Indipendentemente dal chiaro pregiudizio che c’è dietro, riguardo alle persone della mia categoria, a Pier Silvio Berlusconi dico: tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?". Pier Silvio ci penserà?