Victoria dei Maneskin? Baci e passione travolgente: chi è la sua donna

22 luglio 2023 a

a

a

Un nuovo amore per Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin è stata immortalata da Chi mentre trascorre qualche giorno di "vacanze romane" con la sua nuova fidanzata. Ma chi è la fortunata? Si tratta di Luna Passos, 22 anni, modella di Rio De Janeiro, mezza brasiliana e mezza olandese con la quale era già stata avvistata alle Baleari - tra Ibiza e Formentera - e sul profilo Instagram della rockstar. Ora però le immagini di questi baci appassionati confermano la liason.

Ecco quindi le due ragazze a passeggio per la Capitale, dove la bassista è nata 23 anni fa e dove ha cominciato la sua carriera di musicista. Ora Victoria è in pausa e si è concessa qualche giornata "all’insegna della normalità, della semplicità e del romanticismo. E durante un giro turistico della capitale in scooter (no, purtroppo non l’iconica Vespa come nel celebre film Anni 50 con Audrey Hepburn e Gregory Peck), le due, molto somiglianti per lineamenti, taglio di capelli e stile, tra il rock e il vintage, si sono fermate in un semplice bar a mangiare qualcosa e, sedute ai tavolini all’aperto, si sono lasciate andare a tenere effusioni", come si legge su Chi.

"Tra loro, carezze, dolci sussurri, sorrisi complici e una quantità infinita di baci liberi da condizionamenti e pregiudizi", conclude l'articolo corredato da diverse foto della coppia.