Affari Tuoi, Martina esordisce così: il terrore negli occhi del marito

Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 3 maggio 2025, condotta come sempre da Stefano De Martino su Rai 1, a giocare è Martina, concorrente ligure accompagnata dal marito Sergio, con cui condivide 16 anni d’amore e una figlia di quattro anni, Camilla. “Appena l’ho visto, ho pensato che era l’uomo della mia vita”, racconta lei all’inizio della partita. Ma l’avventura inizia in salita: i primi due pacchi spazzano via 100mila e 300mila euro. Sergio ironizza: “Torniamo un’altra volta”. Frase pronunciata col sorriso, ma gli occhio dell'uomo parlavano chiaro, anzi chiarissimo.

Nel frattempo Thanat, in veste di cameriere, presenta le olive taggiasche come specialità del giorno. Martina rifiuta varie offerte del Dottore, tra cui 20mila e 15mila euro, sperando in una rimonta. “Che strage. Sono un cecchino al contrario”, commenta dopo aver eliminato anche i 75mila. Con soli due rossi rimasti – 5mila e 200mila – la situazione è critica.