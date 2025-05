Dritto e Rovescio, la lezione di Paolo Del Debbio: come fa centro

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Dritto e Rovescio - Rete 4)

Paolo Del Debbio si aggiudicala sfida dei talk show del giovedì, grazie anche al tema caldo del lavoro. Si parla di cortei , di rivendicazioni sindacali, ma non solo. La scaletta fila senza intoppi: in avvio di trasmissione fa presa sul pubblico la visita del conduttore presso un’industria di pellame, inserto che racconta tutti i problemi e le paure delle spesso dimenticate Pmi.

Calza anche a pennello l’intervento successivo di Luca Zaia: concentrato sul tema dazi così come sull’impatto dell’incertezza congiunturali. Non sorprende il picco d’ascolti rilevato in quell’area geografica (10% di share) in coincidenza con il bilancio del governatore sui primi 100 giorni della Presidenza Trump e sul futuro del mandato presidenziale.