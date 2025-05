Jannik Sinner, come sistema la rete: il gesto che dice tutto

La lunga e snervante attesa è ormai agli sgoccioli. Jannik Sinner è pronto a tornare in campo e lo farà davanti al pubblico italiano, nella cornice degli Internazionali di Roma. Dopo tre mesi lontano dalle competizioni ufficiali, segnati dalla sospensione legata alla vicenda del Clostebol, il numero uno del mondo ha scelto Monte Carlo per rifinire la preparazione. Al Country Club, si è allenato con intensità, determinato a farsi trovare al top per l'atteso appuntamento romano, torneo che non ha mai vinto.

In alcune immagini apparse sui social, pubblicate da Jannik Sinner Updates, si nota un dettaglio che racconta molto della sua umiltà: Sinner si occupa personalmente della manutenzione del campo, sistemando la rete dopo l’allenamento. Un gesto semplice, ma simbolico, che parla del suo desiderio di normalità dopo mesi difficili. Un gesto che, in ogni caso, spiega meglio di molti discorsi l'essenza della personalità del numero 1 al mondo.

A fargli compagnia in questi allenamenti c'è Lorenzo Sonego, amico e collega, con cui ha condiviso il campo per ritrovare ritmo e feeling con la terra battuta. Anche per Sonego il periodo recente non è stato semplice, dopo il buon cammino agli Australian Open, e questo confronto tra connazionali ha rappresentato un’occasione preziosa per entrambi.