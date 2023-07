Elettra Lamborghini "indecente": "Le uniche parti asciutte sono..."

25 luglio 2023 a

a

a

"Le uniche parti asciutto sono i capezzoli". Anche Elettra Lamborghini soffre Caronte e non risparmia ai suoi followers le immagini che la ritraggono "accaldata" nelle varie tappe del suo tour in giro per l'Italia. In attesa del concerto di sabato a Latina, la cantante ha scherzato sulle temperature bollenti a cui è costretta sul palco non solo per via di Caronte, ma per le tutine attillate che indossa che certo non sono freschissime.

"Ora è impossibile". Il doloroso sfogo di Elettra Lamborghini: col marito Nick...

Ecco allora le storie su Instagram dove Elettra dopo una carrellata di foto che la mostrano con la fronte imperlata di sudore, pubblica un'immagine del suo busto con in bella mostra il seno e i piercing su entrambi i capezzoli. Quindi, la cantante scrive: "Le uniche parti asciutto sono i capezzoli". Un messaggio che ha mandato in visibilio i fans, ma che inevitabilmente ha scatenato gli hater: "Dalle sue foto traspare la totale assenza di dignità", scrivono.