Mascia Ferri, la ricordate? Ecco come campa oggi (e il suo volto)

Roberto Tortora 27 luglio 2023 a

In molti la ricordano nella casa del Grande Fratello, quando il reality era una novità di successo e teneva incollati alla tv milioni di italiani. Molti altri ce l’avevano appesa sulla parete, in un conturbante calendario in coppia con Alessia Fabiani, prodotto da Controcampo, la trasmissione sportiva di Italia 1, allora condotta da Sandro Piccinini. Stiamo parlando di Mascia Ferri, ex-volto ravennate dello spettacolo e oggi imprenditrice affermata, che ha appena tagliato il traguardo dei cinquant’anni.

Il GF a 28 anni fu l’esperienza che le cambiò la vita, ma oggi è tutto cambiato: lontana dai riflettori, Mascia gestisce sette attività nella sua città natia, cioè Ravenna. Classe ’73, barista dopo il diploma e ragazza immagine nei locali più trendy della riviera romagnola. Entrò nella casa più spiata d’Italia nel 2001, subito dopo l’attentato alle Torri gemelle, il programma era condotto da Daria Bignardi.

Subito perse la testa per lei uno dei concorrenti, Alessandro Lukacs, storia fugace. Dopo il reality, partecipazioni a Scherzi a Parte e Mezzogiorno in famiglia. Tanto successo, tanti problemi connessi, al punto da prendere decisioni drastiche: “Non posso negare che fui costretta ad assumere una guardia del corpo a tempo pieno. Ho iniziato a soffrire di claustrofobia, cosa di cui non avevo mai sofferto. Venivo assalita ovunque mi trovassi. Da Roma in giù, non potevo mai fermarmi in nessun autogrill, nemmeno per andare in bagno".

Oggi Mascia Ferri è donna sposata e felice, unita da 17 anni con Cristiano Ricciardella, dal quale ha avuto due figlie, Nina e Lola. A Ravenna gestisce diversi locali, tra cui un bar e uno stabilimento balneare e, dulcis in fundo, è diventata anche una giocatrice professionista di poker. Evidentemente anche nella vita Mascia Ferri ha giocato benissimo le sue carte.