Jasmine Carrisi, lo sfogo: come la ostacola papà Al Bano

Nel passato televisivo di Jasmine ci sono già diverse esperienze: ha partecipato a The Voice con il padre, a The Couple, e più volte è stata ospite aVerissimo da Silvia Toffanin. Senza dimenticare la sua partecipazione a Ballando con le stelle in Georgia. A proposito di The Couple, a Mio ha confessato di aver accettato di prendere parte al gioco per " uscire dalla mia comfort zone ".

In un'intervista del 2021 con Novella 2000, Al Bano svelò che la figlia era stata contattata dal reality e che lui non avrebbe mai contrastato una sua scelta professionale: "A Jasmine gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me. Ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli, non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano possono imparare dai loro errori".