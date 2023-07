Cesara Buonamici, la rivelazione: "Perché ho accettato il Grande Fratello"

29 luglio 2023 a

Non solo tg, per Cesara Buonamici è momento di novità. Il mezzo busto del tiggì di Canale 5 è ufficialmente l’opinionista del Grande Fratello Vip 8. Dall’11 settembre, la storica giornalista affiancherà Alfonso Signorini nella nuova edizione del reality. Buonamici prenderà il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Una scelta, quella di Mediaset, che va di pari passo con lo stop al "trash" annunciato da Pier Silvio Berlusconi.

"Sono contenta e mi fa molto piacere", ha ammesso in un’intervista rilasciata ai microfoni di TAG24, per poi aggiungere: "Come mai ho accettato? L’aspirazione di tutti i giornalisti è poter fare qualcosa di nuovo e vale lo stesso per me". Come ha detto lei stessa "mi piace l’idea di mettermi alla prova e sono davvero felice che l’azienda abbia mostrato questa considerazione verso di me offrendomi questa opportunità. Come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice".

Ma la Buonamici non è la sola novità. Il Biscione ha comunicato ufficialmente che stanno proseguendo i casting che non vedranno più contrapposte le edizioni Nip e Vip. Gli autori hanno scelto di mettere i due gruppi in interazione tra loro all’interno della casa di Cinecittà. Ne vedremo delle belle.