Michele Santoro, clamoroso: "Ha firmato con Mediaset", dove (e con chi) torna

01 agosto 2023

Michele Santoro ha firmato un contratto da ospite fisso di Bianca Berlinguer. L’anticipazione è di Salvatore Merlo, che su Il Foglio svela in anteprima il clamoroso ritorno a Mediaset del celebre conduttore: sono passati 27 anni da quando divenne direttore della testata giornalistica di Moby Dick. Il prossimo autunno Santoro - 72 anni compiuti lo scorso 2 luglio - sarà quindi una presenza fissa del cast della trasmissione condotta dalla Berlinguer su Rete4.

“Antico è il rapporto tra Santoro e Berlinguer - scrive Merlo - malgrado i due avessero litigato malamente nel 2016 quando, come oggi, erano stati chiamati a collaborare dalla Rai per una striscia quotidiana di approfondimento che sarebbe dovuta andare in onda su Rai2”. Per anni si era parlato di un possibile passaggio a La7, ma Santoro si era limitato a coltivare la sua attività di produttore e a fare qualche ospitata nelle trasmissioni televisive, esprimendo spesso opinioni in controcorrente. Per la Berlinguer è sicuramente un colpaccio la presenza fissa di un ospite “scomodo” come Santoro.

Tra l’altro la Berlinguer non è la sola ad aver lasciato Rai3 in estate: prima di lei lo hanno fatto Fabio Fazio e Lucia Annunziata. Entrambi sono stati criticati e accusati di “narrazione farlocca” da Santoro: “Questi due colleghi sono stati il perno intorno al quale è ruotata una politica culturale in Rai fatta di esclusione degli altri. Sono due professionisti molto validi, ma io non li sopporto, nessuno dei due”.