Al Bano-Lecciso, "si teme la rottura": vacanze separate, voci impazzite

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sono in crisi? Girano diverse voci secondo cui ci sarebbe un po’ di maretta tra i due, tanto che al momento starebbero passando le vacanze separati. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la Lecciso ha voluto fare chiarezza su queste indiscrezioni: sono bastate poche voci per far partire subito il tam tam di un’eventuale rottura.

“Non è vero che stiamo facendo vacanze separate - è stata la smentita della compagna di Al Bano - e tra noi non c’è alcuna crisi”. Semplicemente il cantante sta passando alcuni giorni a casa di amici in Sardegna: “Avevano invitato pure me - ha rivelato la Lecciso - ma sono io che ho preferito rimanere a casa mia. Sono una persona che non ama spostarsi, perché adoro vivere la mia casa, dividendomi tra la lettura di un buon libro e le lunghe passeggiate in mezzo al bosco”.

Tra l’altro Al Bano non è andato in Sardegna da solo: con lui c’è anche la figlia Jasmine. La Lecciso non ha nascosto di avere piacere che i due passino del tempo insieme: “Sono felice che loro due abbiano sempre più spesso l’occasione di trascorrere del tempo insieme”. Insomma, nessuna crisi e nessuna vera vacanza separata, come si evince dalle parole della Lecciso.