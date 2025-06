Ylenia Carrisi, la rabbia di Al Bano: "Squallido, di cosa mi hanno accusato"

Un fiume in piena, Al Bano Carrisi, che non lesina accuse, precise e taglienti. In particolare sul Festival di Sanremo, un nervo ancora scoperto. Il leone di Cellino non nasconde la sua delusione per essere stato escluso dalle ultime edizioni e lancia nuove frecciate contro chi ha guidato la kermesse negli ultimi anni: "Dicono che ho la sanremite ed è vero. Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti. Io ho sempre difeso Sanremo quando tutti l’attaccavano", ha tuonato in un'intervista a Storie al bivio show di Monica Setta, in onda martedì 24 giugno in prima serata su Rai 2.

A chi gli chiede se ci sarà un nuovo tentativo di salire sul palco dell’Ariston, Al Bano risponde senza mezzi termini: "Riprovarci? L’amarezza è tanta, vedremo, ma sono molto amareggiato dalle promesse non mantenute. E poi perché io con tutta la mia esperienza dovrei essere giudicato da Amadeus o Conti? Solo il pubblico mi può giudicare e il pubblico è sempre stato dalla mia parte", ha rimarcato.